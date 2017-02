Uudistepäeva kokkuvõte 3. veebruaril

Uudistepäev 3. veebruaril (Foto: Fotokollaaž/ERR)

USA kinnitas, et ei loobu Venemaale kehtestatud sanktsioonidest enne, kuni Krimm on Ukrainale tagastatud, Eesti ostab koos Soomega lisasuurtükke ning TÜ raamatukogu alles otsib kompromissi lepingut rikkunud ehitusfirmaga, seni uue hanke väljakuulutamine venib.

USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley ütles neljapäeval, et Venemaale kehtestatud sanktsioonid jäävad paika nii kauaks, kuni Ukrainale kuuluv Krimmi poolsaar on annekteeritud.

Haley ütles esimeses ametlikus esinemises ÜRO Julgeolekunõukogus, et sanktsioonid, mille USA 2014. aastal Krimmi annekteerimise järel Venemaale kehtestas, jäävad püsima, kuni Venemaa tagastab Ukrainale kontrolli poolsaare üle.

Haley sõnul jätkavad Ühendriigid Venemaa okupatsiooni hukkamõistmist Krimmis ning üleskutseid selle viivitamatuks lõpetamiseks.

"Krimm on osa Ukrainast. Meie Krimmiga seotud sanktsioonid jäävad kehtima kuni Venemaa tagastab kontrolli poolsaare üle Ukrainale," lausus ta.

Eesti plaanib osta koostöös Soomega vähemalt 12 Lõuna-Koreas toodetud liikursuurtükki K9 Thunder ehk Kõu, mis jõuaksid kaitseväe relvastusse aastaks 2021.

Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor kolonel Rauno Sirk ütles jaanuaris BNS-ile, et liikursuurtükkide hanke puhul on lisaks suurtükile endale väga oluline koondada relvasüsteemide hooldus, väljaõpe ja ülalpidamine ühte hankesse. "Suurtükid on tänapäeval kõik väga head, aga meie jaoks on väga oluline ka see, et hooldusbaas oleks meile lähedal," sõnas kolonel Sirk.

Eesti läbirääkimised Lõuna-Koreaga liikursuurtükkide ostmiseks algavad järgmisel nädalal kui kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras sõidab Souli, et seal sõlmida hankeks ühiste kavatsuste leping.

Politsei- ja piirivalveamet katsetab Tallinnas uue märgistusega sõidukit, et muuta neid hallis Eesti ilmas nähtavamaks. Praegu alles töötatakse märgistust välja ning pole teada, millal see kasutusele võetakse.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe, et kaalumisel on mitu varianti, ent praegu katsetatakse versiooni, kus sõiduki peale on kleebitud helendavad triibud. "Võimalik, et katsetame ka ruutudega. Hetkel on ta selline sinepikollane, kuid see võiks olla natukene erksam," ütles Tikerpe ERR-i uudisteportaalile.

"Meil on üheksa kuud aastas sellist pimedat ja sademeterohket aega, kus me teeme järelevalvet suhteliselt halva nähtavusega. Kas siis on täiesti pime või on udune ja sompus ilm. Teeme seda ikka selleks, et politseisõidukit oleks liikluses paremini näha," põhjendas Tikerpe, miks uuele disainile mõeldakse.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) endine juht Maria Alajõe ütles asutuse eksimuste kohta OÜ Ermamaale tagasinõude määramisel, et otsuste tegemist valmistasid ette juristid ja teised tema alluvad, kes asja teisiti tõlgendasid kui seda praegu tehakse.

EAS teatas sel nädalal, et nende juhatus eksis 2012. aasta märtsis OÜ-le Ermamaa tingimusliku 10-protsendilise tagasinõude määramisel. Maria Alajõe vastas ERRi raadiouudiste küsimusele, kas ta nõustub, et otsus oli ekslik, et tema ei ole kunagi EASi juhatuse esimees olnud (ta oli EASi juhatuse liige - toim).

"Tuleb öelda, et EASis mitte kunagi mitte keegi ei tee üksinda otsust. Kui vaadata, siis kõigepealt hakkab see toetusega seotud inimestest, kes kõigepealt räägivad konkreetselt kliendiga läbi, seal on juures olnud juristid, kes valmistasid ette juhatusele otsuse," sõnas ta. "Mina olen sellele alla kirjutanud kui juhatuse liige, kes oli turismivaldkonnaga seotud, ja vastavalt sisekorrale kirjutas sellise valdkonna juhatuse liige alla. Seega tuleb tõdeda, et ma ei ole selle juhatuse esimees olnud".

Justiitsminister Urmas Reinsalu on andnud korralduse notariaadiseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse koostamiseks, muudatusega soovib minister muuta notarite tulud avalikuks.

"Olen otsustanud, et see tulu peaks olema avalik. Kehtiv seadus isikute lõikes tulu avalikustada andmekaitselistel kaalutlustel ei luba," ütles Reinsalu BNS-ile.

Seega tuleb ministri sõnul muuta seadust. "Andsin korralduse teha seaduse väljatöötamiskavatsus, mille puhul saavad ka huvirühmad oma seisukoha välja öelda," lisas ta.

AS YIT Ehitus ja Tartu Ülikool (TÜ) peavad jätkuvalt läbirääkimisi ülikooli raamatukogu ehituslepingu lõpetamise järel kompromissi leidmiseks, ülikool soovib raamatukogu ehituse seisu fikseeritud saada veebruari jooksul ning siis kuulutada välja uue ehitushanke.

"Tartu Ülikooli ja AS-i YIT Ehitus juhtkonna vahel läbirääkimised käivad, et leida mõlemat poolt rahuldav kompromiss tekkinud olukorrale. Kohtuvaidlus pole kummagi poole eesmärk," ütles Tartu Ülikooli kommunikatsiooniosakonna juhataja Illari Lään BNS-ile.

YIT Ehituse juhatuse esimees Margus Põim ütles samuti, et firma otsib olukorrale jätkuvalt lahendust ning on ülikooliga ka kohtunud.

Lääni sõnul käib praegu ka kahepoolne raamatukogu renoveerimistööde hetkeseisu hindamine ja dokumentatsiooni ülevaatamine. "Tööde mahtu ja objekti suurust arvestades võiks see valmis saada 2017. aasta veebruari jooksul," rääkis ta.

Kärdlas on alanud Eesti seni võimsaima päikeseelektrijaama ehitus – kui seni on Eestis ehitatud kuni 200-kilovatise liitumisvõimsusega päikesejaamu, siis uus jaam on kuni viis korda võimsam, kirjutab Postimees.

Hiiu ja Pühalepa valdade territooriumile plaanitud päikesejaama rajajad saavad kiidelda muljet avaldavate arvudega: elektrijaamas on kokku 3240 päikesepaneeli ja jaama tootmisvõimsus on üle ühe megavati, millest liitumisvõimsus on 900 kilovatti. Kärdla piiril seni tühjalt seisnud maalapile plaanitud jaama aastane toodangumaht on üks gigavatt-tund (GWh).

«Kärdla jaam on suurimaid päikeseelektrijaamu Taanist ja Leedust põhjapoolsematel laiuskraadidel,» ütles ajalehele projekti eestvedaja, elektritootmisega tegeleva ettevõtte FootonVolt AS juhatuse liige Marek-Andres Kauts.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov avaldas reedel ajakirjanikega rääkides lootust, et Ida-Ukraina Kremli-meelsetel võitlejatel jätkub piisavalt laskemoona, et vastata "Ukraina armee agressiivsele tegevusele".

"Peamine asi on veenda Kiievit lõpetama sellist hoolimatut tegevust, mis võib õõnestada Minski rahuprotsessi," vahendasid Lenta ja Reuters Peskovi sõnu.

Jutt laskemoonast sai alguse sellest, kui ajakirjanik küsis Peskovilt, kas on oht, et ülestõusnutel saavad relvad otsa. "Ma ei tea, meie siin Kremlis ei tegele laskemoona arvestusega," vastas Peskov.

"Loodame, et neil jätkub laskemoona, et vastata Ukraina relvajõudude agressiivsele tegevusele," lisas ta.

Poola presidendi Andrzej Duda abi sai Washingtonis kinnituse, et USA väed jäävad Poola.

USA sõdurid paigutati jaanuaris Poola Venemaa heidutamiseks Ühendriikide eelmise presidendi Barack Obama otsusega.

Uus president Donald Trump on andnud märku, et Euroopa peaks rohkem ise oma kaitsesse panustama, seetõttu kardab Varssavi, et USA sõdurid ei pruugi kauaks kohale jääda.

Valgevene president Aleksandr Lukašenko ei pea otstarbekaks lubada Valgevene territooriumile Vene õhujõudude baasi.

"Räägitakse - sõjaväebaas. Ja veel Venemaa, kuulen ma. Jätke te, kes vajab neid 10 lennukit, mida Venemaa Babruiskisse maandada tahtis? Räägin (Vene presidendile Vladimir) Putinile: selle lennuvälja peab uuesti üles ehitama, seal on hoovõturada juba poolest saati üles võetud. Milleks 10 lennukit? Andke mulle 20 lennukit, meil on suurepärased lendurid, suurepärane kool, te teate, et sõjalennukitel ei sõdi me sugugi halvemini. Me oleme üks väerühm. Ei, Šoigu tahab seda," sõnas Lukašenko kohtumisel meedia ja avalikkusega Minskis, viidates Vene kaitseministrile Sergei Šoigule.

Küsides retooriliselt, mida see sõjaväebaas annaks, rõhutas Lukašenko: "Mida tähendab tänapäeva sõjas, ütleme NATO vastu, lennuk? Tõusis õhku, 10 minutine lahing ja seda ei ole. Tänapäeval on sõda teistsugune. Nii võib lennata Süürias, kus puudub õhutõrje."

Pariisis Louvre'i muuseumi juures patrullinud Prantsuse sõdurid tulistasid reedel meest, kes üritas nuga käes muuseumisse siseneda. Võimude hinnangul üritas mees terrorirünnakut korraldada.

Väidetavalt üritas mees muuseumisse pääseda maa all asuva poe kaudu ning et ta oli kaasas kahtlane kohver, vahendas Reuters.

Väidetav ründaja sai tulistamise tagajärjel haavata. Üks sõduritest sai samuti kergeid haavu. Politsei kinnitusel muuseum suleti ning inimesed evakueeriti. Siseministeerium teatas Twitteris, et tegu on "tõsise" intsidendiga.

Reede õhtul salvestatakse Eesti laul 2017 esimese poolfinaali artistide etteasted. Menus saab otsepildi vahendusel jälgida mitme tunni vältel telemaja koridoris toimuvat sagimist, meeleolu ja loomulikult intervjuusid artistidega.

Telemajas on kohal ka Raadio 2 koos Margus Kamlati, Jon Mikiveri ja Mihkel Ulkiga, kes on otse-eetris kella 17–20ni. Just nemad istuvad ka kaamera ette maha koos kõigi artistidega, et uurida, kuidas oma etteastega rahule jäädi ning mis meid Eesti Laulul veel ees ootamas on.

Ülekanne kestab orienteeruvalt 20.30ni.

Posttraumaatilise stressihäire korral võivad argised olukorrad tuua sageli mõttesse ka traagilise sündmusega seonduvad võikused ja hirmu. Jaapani teadlased leidsid nüüd viisi omavahel põimunud mälestuste lahutamiseks, jättes samas võimaluse mõlema meenutamiseks.

Kuigi katseid tehti hiirtel, usub uuringut eestvedanud Toyama ülikooli ajuteaduse professor Kaoru Inokuchi, et tulevikus kasutatakse sama lahendust ka inimeste puhul. "Ajju siirdatakse juba praegu näiteks Parkinsoni ja Huntingtoni tõve leevendamiseks elektroode. Sarnasel eesmärkidel kasutatakse viiruspõhiseid vektoreid. Ma ei näe seetõttu põhjust, et optogeneetikaga peaks minema teistmoodi. Teraapiast tõusev kasu võib tõsisemate psühhotraumade puhul sellega seonduvaid riske õigustada," sõnas professor ERR Novaatorile antud intervjuus.

ILM HOMME: peamiselt pilves ilm

Kohati sajab vähest lund ja lörtsi, rannikul tibutab ka vihma. On udu ja jäidet. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on –2 kuni 1 °C.