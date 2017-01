Narva linnavolinik: Utria dessandi üritused hirmutasid narvakaid

Utria dessant. (Foto: Tiit Tamberg/ Kaitseliit)

Narva linnavolinik Jüri Raud saatis siseministrile kirja, milles avaldas nördimust, et sõjalissportliku võistluse Utria dessandi üritused hirmutasid narvakaid.

"Laupäeval, 14. jaanuaril umbes keskpäeval hirmutasid nii täiskasvanuid kui lapsi, kes olid sel hetkel Narva linna Pärnaallee territooriumil jalutamas, automaatrelvade laskmishelid," kirjutas Raud.

Tema sõnul paigitasid kaitsevärvi riietes mehed kuulipildujad Narva bastioni seinale ning tulistasid otse seina all mõnekümne meetri kaugusel jalutanud inimeste peade kohal.

"Mõned lapsevanemad katsid paanikas oma lapsi endi kehaga, paljud tundsid suurt hirmu, ehmusid ka Pärnaallee juures sillal jalutanud inimesed," märkis ta.

Raua sõnul said inimesed seejärel tasapisi aru, et ilmselt toimub õppus, kuna Rootsi Lõvi poolt toimus distsiplineeritud sõdurigruppide liikumine kohta, kust kostsid lasud, arvatavasti paukpadrunitega.

"Üks elanikest helistas telefonil 112, vastuseks sai aga soovituse helistada Narva politseiprefektuuri, kuna operaator polnud kursis, mis toimub. Hiljem selgus sotsiaalvõrgustiku ägedatest diskussioonidest, et oli toimunud sõjalissportlik mäng Utria dessant 2017," märkis Raud.

Linnavolinik päris siseministrilt aru, kas Narva võimuorganid olid teadlikud sellest sõjalissportlikus võistlusest ning selle stsenaariumist Narva linna territooriumil, muuhulgas tulirelva kasutamisest.

"Kas te olete arvamusel, et linna elanikud peaksid olema eelnevalt teadlikud nimetatud toimingutest ning tulirelvade kasutamisega seotud õppuse territoorium peaks olema üheselt mõistetavalt piiratud, et hoida põhjendatult ära elanikkonna paanikat seoses hiljutiste terrorirünnakutega Pariisis, Türgis ja teistes riikides, kus terroristid tulistasid rahulikku elanikkonda automaatrelvadest?" küsis linnavolinik.

Ühtlasi küsis Raud siseministri hinnangut tulirelvade kasutamisele tavainimeste vahetus läheduses. "Kui kuidagi saab seletada sõdurite lähenedes bastioni seintele kuulipildujast laskmist kui simulatsiooni sõjategevusele, siis mis vajadus oli kuulipildujast ja püstolist õhku laskmisel ühe sõjaväelase poolt, mis olid toime pandud juba pärast mängu aktiivset faasi?" küsis linnavolinik.