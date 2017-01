"Samost ja Rumm": Hanno Pevkuril on ees keerulised kaadrivalikud

Hannes Rumm ja Anvar Samost Vikerraadios (Foto: Vikerraadio)

Vikerraadio saates "Samost ja Rumm" tõdesid saatejuhid Anvar Samost ja Hannes Rumm, et Reformierakonna esimehe valimised üllatuslikult võitnud Hanno Pevkuril on ees keerulised kaadrivalikud ning oluline proovikivi tema jaoks on teha sügisestel kohalikel valimistel hea tulemus.

"See oli tõesti väga suur üllatus. Eesti jaoks väga hea tulemus. Erakonna inimesed hääletasidki niimmoodi nagu nad õigeks pidasid ja ma saan aru, et põhjus, miks enamus ei hääletanud Kristen Michali poolt oli see, et nad said aru, et tegelikult tema rahastamisskandaalist pärit halb maine ei aita erakonda edasi," leidis Rumm.

Rummi sõnul arvas Michal, et ta on eda jaoks selle teema ületanud, kuid erakonna liikmed teda ei usaldanud ja see mängiski võidu kätte Hanno Pevkurile.

Samosti sõnul tuleb meenutada, millise jõulise avanguga Michal oma valimiskampaania käivitas, kus sisuliselt kõik Reformierakonna piirkondade juhid, kontor, kõik tähtsamad Reformierakonna fraktsiooni liikmed, kõik olid Kristen Michali toetajate seas.

"Tänasel päeval nii mõigi juba kahetseb kibedalt seda allkirja, mis sai antud. Ei osatud oodata seda, et erakond niipea kui ta oli lahkunud valitsusest, sealt välja kukkunud ja mingi osa sellest võimust, millega piirkondade ja omavalitsustegelased pidid tahestahtmata arvestama, see oli haihtunud. Kristen Michali üheks kõige häälekamaks toetajaks oli Taavi Rõivas, kuid tänases situatsioonis on Taavi Rõivas reformierakondlastele valitsusest välja kukkumise sümbol. Sellise sümboli toetus ei tulnud Kristen Michalile kindlasti kasuks," nentis Samost.

Samas hakkas Samosti sõnul tunnetus, et esimehe valimised võidab Hanno Pevkur tekkima selle nädala esimesel poolel Reformierakonna siseringis ja märke sellest võis näha ka ajakirjanduses.

"Näiteks Valdo Randpere, kes muidu näis väga suure Kristen Michali pooldajana, teatas ootamatult, et tema toetab Hanno Pevkurit, see oli kindlasti üks selline signaal, et erakonna sees on liikumas info, et meelsus võib kanduda hoopis Hanno Pevkuri poolele," märkis Samost.

Samosti sõnul arvestas Michal ilmselt juba sel hetkel kui ta pidas oma kurja kõnet, milles ta sarjas oma vastaskandidaati, tema räpast kampaaniat ja tema toetajaid ja temale mineviku meelde tuletamist, sellega, et ta on juba need valimised kaotanud. "Seda veidram on tegelikult sellise kõne pidamine," nentis Samost.



Rummi sõnul mängis erakonna eliit väga selgelt ühe kaardi peale, kuid huvitav on see, mis hakkab erakonnas edasi toimuma.

"Hanno Pevkuril erakonna esimehena on ees kindlasti keerulised kaadrivalikud - kes hakkb olema tema meeskonnas, kui palju on tal toetust juhatuses, kui palju fraktsioonis, millised muutused toimuvad erakonna kurikuulsas kontoris. Tegemist on ikkagi Eesti suurima erakonnaga ja see mõjutab tegelikult ka Eesti elu. Kas ja kui suured muutused tulevad erakonna sisulises poliitikas," märkis Rumm.

Samosti sõnul oli Hanno Pevkuri üheks põhiliseks kampaanialubaduseks see, et nn erakonna tagatoa fenomen lõpetada. "Kuivõrd võib sellise tulemuse saavutamist ennustada, ma ei tea. Aga vähemalt oli see väga selgelt välja öeldud. Kindlasti ka uuel esimehel tekib selline lähem nõuandjate-kaaslate ring. Mõte oli see, et erakonna juhatus oli siiani surutud statisti rolli, kus lihtsalt kummitemplina kinnitati mingeid asju. Julgen ennustada seda, et muutused toimuvad kindlasti Reformierakonna palgalises pooles, kontoris," ütles Samost.

Tema sõnul on huvitav veel fraktsiooni küsimus, sest kuidas ka ei loe, siis seal on valdavalt inimesed, kes oleksid hea meelega näinud Kristen Michali saamist Reformierakonna esimeheks.

"Kui erakonna ümberkujundamise kohta Hanno Pevkuril selgelt oli ideid ja Michal ütles, et kõik on hästi ja nii peab edasi minema, siis selle kohta, kuidas Eesti asju peaks ajama, mingeid uusi ideid riigijuhtimise kohta, siis neid ideid valimiskampaanias mina ei tuvastanud," nentis Samost.

Rummi sõnul on esimene latt, millest Hanno Pevkuril erakonna esimehena tuleb edukalt üle hüpata, kohalikud valimised tänavu oktoobris. "Julgen ennustada, et Reformierakonnal on väga tugev organisatsioon, nad on väga tugevalt võimul erinevates linnades ja valdades ja väljaspool Tallinnat on nimebränd ja kohalikud juhid tugevad ja Reformierakonnal läheb hästi. Aga mõõdupuu, mille järgi hakatakse Pevkurit hindama, kas ta on saanud hakkama hästi, on see, mis toimub Tallinna valimistel," leidis Rumm.

Samost nõustus, et Reformierakonna positsioon ei ole Tallinnas hea ning ka eelmistel kohalikel valimistel tegi Reformierakond tavapäratult viletsa tulemuse.

"Reformierakond ei ole enam võimuerakond, mis on nagu võlusõrmus, mis Kristen Michali ja teistele erakonna tippnomenklatuuri tegelastele andis sellise mõju ja võimu ja võime inimeste tegusi mõjutada. See on kadunud ja mingit osa see kindlasti kohalikel valimistel ka mängib," leidis Samost.