Haigekassa ülekulu jätkudes tühjeneks reserv viie aastaga

Haigekassa eelarve on olnud juba aastaid miinuses ning ka käesolev aasta lõpeb ilmselt ligi 25 miljoni eurose miinusega, mis kaetakse reservist.

Haigekassa eelarve on tänavuse seisuga ligi miljard eurot ning kasvab lähiaastail jõudsalt. Iga aasta umbes 66 miljardi euro võrra, jõudes nelja aastaga juba 1,3 miljardi euroni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praeguse rahastamismudeli ja kohustuste jätkudes püsiks haigekassa eelarve endiselt suures defitsiidis. Seega peab uus võimuliit peab lahenduse, et reserve mitte täielikult ära põletada.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles, et kui jätkata täpselt samasuguse teenuste mahuga ja tulu-kulu poolega, siis vähenevad reservid kiirusega paarkümmend miljonit eurot aastas ning reservi praegune suurus võimaldaks nii toimida maksimaalselt viis aastat.

"Uues valitsuses oleme kokku leppinud selles, et järgmise aasta riigieelarve koostamise perioodiks ehk siis aprilliks on meil see pikaajaline plaan kokku lepitud. Et me läheme siis vastavate muudatustega riigikokku. Ja ma usun küll, et meil on piisavat tahet see probleem ära lahendada," lausus Ossinovski.

Ossinovskil on mitu ideed, kuidas tervishoidu raha juurde panna. Üheks variandiks on katta pensionäride ravikindlustuse kulud riigieelarvest nii, et riik maksaks nende eest sisuliselt ise sotsiaalmaksu.

See tähendaks ligi 100 kuni 120 miljoni euro suurust lisakulu riigieelarvest. Teiseks Ossinovski ettepanekuks on haiguslehtede viimine haigekassa alt töötukassa alla.

Rahandusministeeriumi ettepanek on töötada välja nn demograafia valem, mille alusel antaks haigekassale lisaraha tulenevalt tööealise elanikkonna vähenemisest.

Rahandusminister Sven Sester märkis, et valitsus peab lõpuks võtma vastu otsuse peab sellele järgnema jätkuotsusena ka see, kust siis kümme või enama pärast riigieelarvest miinust katta.

"Ja selleks on kaks võimalust, kas kulusid vähendada või uued võimalikud maksutõusud," lausus Sester.