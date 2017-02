OTSE kell 13: riigikogu erikomisjoni avalik istung töövõimeformi probleemidest

(Foto: Postimees/Scanpix)

Riigikontrolli aruandest selgub, et riik on töövõime toetamise süsteemi rakendamiseks valmis osaliselt. Auditi kohaselt on töötukassa valmis pakkuma tööturuteenuseid ja suuteline hindama töövõimet ning sotsiaalkindlustusamet on valmis pakkuma teenuseid ja abivahendeid. Aruandes seisab ka see, et töövõime toetamise süsteemi tõrgeteta toimimiseks peaks valmima infosüsteemide arendustööd ning paranema omavalitsuste võimekus osutada sotsiaalteenuseid.

Samuti tuleks riigikontrolli hinnangul suurendada tööandjate valmisolekut palgata töövõimekaoga inimesi. Auditi järgi on endiselt selgusetu, kuidas hakatakse uut süsteemi rahastama 2021. aastast.

Arutelule on kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe, töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ning tööinspektsiooni, Eesti Tööandjate Keskliidu ja riigikontrolli esindajad.