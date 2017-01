Fotod ja video: parvlaev Tõll jõudis Virtsu sadamasse, jääkamakad takistasid sildumist

Pärast 24-tunnist teekonda Poolast Eestisse jõudis parvlaev Tõll esmaspäeva pärastlõunal Virtsu sadamasse.

Laev üritas pool tundi silduda, kuid suured jääkamakad ei võimaldanud seda. Seepeale otsustas meeskond sadamakaid vahetada ning uuel katsel sildumine õnnestus.

Hiljem suundus parvlaev Virtsust edasi Tallinna, kus alus valmistatakse ette liiniliikluseks: sisustatakse kohvik, kauplus, lastetuba, paigaldatakse wifi-seadmed, info- ja disaingraafika, toimuvad õppused meeskonnale ja teenindajatele.

Erinevalt Hiiumaa liinile Türgis ehitatud Leigerist, läks Tõllu vastuvõtmine TS Laevade juhi Kaido Padari sõnul Poola laevatehases suuremate märkusteta.

Laeva kaptenil polnud samuti pärast ööpäeva kestnud merereisi uue laeva kohta ühtegi pretensiooni, kuigi Virtsus esimene sildumine ebaõnnestus jää ja lühikese kai tõttu.

Padari sõnul võib Tõll liinile jõuda pärast 20. jaanuari.

"Ma arvan, et ta reaalselt jõuab liinile 21.-23. jaanuari vahel. Kuna täna oli siin näha, et oli jää, siis me kindlasti tahaks siin n-ö trenni teha, et laev kiiresti sadamasse ja sadamast välja saaks. On vaja harjutada, et kõik need protseduurid kiiremini käiks kui täna siin kai ääres käisid," rääkis Padar.

Parvlaeval Tiiu olid Padari sõnul eelmisel nädalal mitteametlikud veekatsed. "Ametlikud veekatsetused on jaanuari keskpaiku või pärast seda. Loodame, et ta hakkab kõige hiljem veebruari keskpaiku tulema, et ta märtsi keskpaigas siin oleks ja märtsi lõpus juba liinil. Teada on ka see, et meil on märtsi keskpaigani kolme laeva graafik ja me peame valmis olema kevadeks, kui mahud jälle tõusma hakkavad," lisas Padar.

Poola laevatehas on lubanud teise laeva, Pireti, anda üle märtsi keskpaigas. "Loodame, et kõik kokkulepped peavad ja selleks ajaks on laev siin," avaldas Padar lootust.

Galeriis ka fotod laeva siseruumidest.