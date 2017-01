Siseministeerium toetab vaid sisekaitseakadeemia praktikabaasi Narva viimist

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Valikus on kolm varianti. Neist esimene oleks uue õppekompleksi rajamine Narva ligi 850 kadetile, mis tähendaks Väike-Maarja õppekompleksi säilitamist ja Paikuse politseikooli sulgemist. Ühekordne investeering ulatuks hinnanguliselt ligi 63 miljoni euroni.

Teine variant on väiksema, 700 kadetile mõeldud õppekompleksi rajamine, sealhulgas Väike-Maarja ja Paikuse kompleksi säilitamine. Investeeringu hinnasilt on ligi 36 miljonit.

Kolmas ning siseministeeriumi eelistatud variant oleks suuremahulise praktikabaasi ja täiendkoolituse õppekompleksi loomine (ligi 100 kadetti) ning seejuures Tallinna, Väike-Maarja ja Paikuse õppekompleksi säilitamine.

Selle investeeringu suurus jääks veidi üle kahe miljoni ning võimalik katteallikas oleks Tallinna Kase tänava õppekompleksi kinnistu kuni viie hektari suuruse osa võõrandamine.

Siseminister Andres Anvelt ütles intervjuus Vikerraadiole, et olgugi et koalitsioonileping näeb ette sisekaitseakadeemia viimist Narva, on tõlgendamise küsimus, mida selle all mõelda.

"Sisekaitseakadeemia on tänasel päeval viidud ka Pärnusse ja Väike-Maarjasse, oli aastaid viidud Murastesse. Küsimus on, kas me räägime kogu suure mahuka õppeprotsessi üleviimist Narva, mis on üks variant, kuid finantsiliselt ebarealistlik," selgitas Anvelt.

Ta möönis, et paljudel erakondadel ja eelmistel valitsusliitudel on soov olnud Ida-Virumaad ja Narvat tugevdada, nii Eesti asutuste kohaloleku poole pealt kui julgeoleku aspektist.

"Juba aastaid tagasi on sisekaitseakadeemia muutunud selleks kuumaks kartuliks, millega tundub, et saab lahendada asjad ühe hoobiga: tõsta kohalikke riigiteenistujate arvu, tõsta riigi investeeringuid sinna ja suurendada ka julgeolekut," ütles Anvelt.

Anvelt märkis, et kui mõelda, millise ala võtab enda alla näiteks Väike-Maarja kompleks, kus käiakse väljaõpet tegemas ka naaberriikidest, siis Narvas ei oleks isegi sellist territooriumit, kuhu kogu õppetegevust ära mahuks.

Valitsuskabinet peaks juba lähema kuu jooksul arutama, milline skeem valida. "Ehk millist saame lubada. Ja selle kõige juures ei saa kokku hoida politseinike, päästjate, maksu- ja tolliametnike koolituses," rõhutas Anvelt.

