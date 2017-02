Valimisliitude ja üksikkandidaatide toetus edastab napilt Keskerakonda

(Foto: Hanna Samoson /ERR)

"Valimisliite ja üksikkandidaate eelistavad tavaliselt need, kes tähtsustavad valiku tegemisel enam kandidaadi isikut ennast kui tema erakondlikku kuuluvust," ütles Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog Postimehele. "Kui valimiste lähenedes selguvad erakondade nimekirjadesse kuulujad, siis leitakse tavaliselt endale sobiv isik, keda valida, ka mõne erakonna nimekirjast."

Artur Talvik, kes valitakse suure tõenäosusega aprillis Vabaerakonna üldkogul erakonna uueks liidriks, ütles reitingu kommentaariks, et nad on ette võtnud ideoloogilise võitluse, et kohapealsed inimesed saaksid ise oma valikute ja elu üle otsustada ning seda ei dikteeritaks parteikontorist.

Peaministri ja Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul peegeldab kõrge toetusreiting partei professionaalsusest kohalike omavalitsuste juhtimisel.

"Kui rääkida valimisliitude suurest toetusest, siis Keskerakond ei seisa kindlasti valimisliitude vastu, meil pole mingit soovi valimisliite Eestis ära kaotada. Kui inimestel on soov moodustada valimisliite ja kandideerida võrdsetel alustel erakondadega, siis peab see võimalus olema," märkis ta.

"Selge on see, et pärast haldusreformi plaanivad päris paljud omavalitsusjuhid minna valimisliitudesse ja kandideerida nende ridades. Kuidas see lõpuks tegelikult välja näeb, seda on praegu, veebruari keskel veel väga vara öelda, see selgub pigem kevadel, kui palju valimisliite reaalselt luuakse," lisas Ratas. "Usun, et aktiivne kampaania läheb lahti kevadel, suvel inimesed puhkavad ja augusti keskel läheb taas tulisemaks."

Reformierakonda kuuluv Urmas Sukles otsustas juba pool aastat tagasi, et püüab valijate toetust oma valimisliiduga. Reformierakonna juht Hanno Pevkur ütles sel nädalal Postimehele, et Suklese-taolised ei saa loota erakonna toele ja riigikogu valimistel ei ole neil samuti Reformierakonna ridadesse asja.

"Olen korra riigikokku proovinud ja see koht ei ole minu jaoks," kommenteeris seda Sukles. "Valimisliitude loogika on väga lihtne: kui panna kohalikest inimestest kokku tugev nimekiri, siis partei nimekiri lihtsalt ei kutsu. Läheme valimistele kindla sooviga enamus võita."

Aivar Voog selgitas Postimehele, et kui Vabaerakond on teatanud, et läheb valimistele valimisliitudega ning Suklese eeskuju võib olla paljudele nakkav, siis on parteidele tekkinud suur konkurent. "Võib arvata, et sel aastal võib valimisliitude osakaal olla oluliselt kõrgem, kui oli 2013. aasta kohalikel valimistel," märkis Voog.

Kui vaadata enne eelmisi valimisi tehtud uuringuid, siis oli ka toona valimisliitude-üksikkandidaatide osakaal kõrge – 30 protsendi lähedal –, kõrgem kui hiljem valimistel, mis oli 23 protsenti. Mida lähemale valimistele, siis seda enam vähenes ka valimisliitude eelistajate osakaal: aprillis 2013 oli see 37 ja augustis 2013 25 protsenti.

Valimisliitude-üksikkandidaatide osakaal on viimastel kolmedel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kõikunud. Kõrge, 27 protsenti oli see 2009. aastal. Märksa madalam 2005. aastal – 20 protsenti. Ja midagi vahepealset 2013. aastal ehk 23 protsenti.

2009. aastal oli valimisliitude kõrge osakaalu taga Rahvaliidu nimekirja 2005. aastal kuulunud isikute kandideerimine valimisliitudes. Aastal 2013 liitusid paljud neist IRL-i nimekirjadega. Rahvaliidu osakaal volikogude valimisel vähenes aastail 2005–2009 12,5 protsendilt 1,9 protsendile.

Kohalikud valimised toimuvad tänavu 15. oktoobril.