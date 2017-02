Uudistepäeva kokkuvõte 8. veebruaril

(Foto: ERR)

Teabeameti aastaraamat: Eesti julgeolek ja meid ümbritsev keskkond

Teabeamet avaldas täna ülevaate Eestit ümbritsevast julgeolekukeskkonnast, millest tõime välja mitu tähelepanekut.

1) Venemaa otsese sõjalise ründe oht NATO liikmesriikidele on tänavu madal. "Arvestades asjaolu, et Venemaa valitsuse näol on tegemist autoritaarse režiimiga, ei saa siiski täiesti välistada ohtu, et Venemaa juhtkond teeb strateegilise valearvestuse ja otsustab proovile panna NATO kollektiivkaitse toimimise," märgib teabeamet. /---/ Tõenäoliselt jätkub Vene relvajõudude grupeeringu tugevdamine ning uute üksuste loomine Arktika piirkonnas, Krimmis ja Kaliningradis.

2) Venemaa uued gaasiühendused mõjutavad EL-i stabiilsust ja julgeolekut. Euroopa Liidu liikmesriikide probleem on piirialadele geopoliitilise sihiga kavandatud taristud, nagu torutrassid Nord Stream 2 (NS2) ja Turkish Stream, kinnitab amet. "Need on küll üksikute liikmesriikide, näiteks Saksamaa huvides, kuid kahjustavad mõne EL-i mitte kuuluva riigi, näiteks Ukraina huve," tõdeb amet.

3) Eesti diplomaadid pole praegu Venemaa eriteenistuste esimesed sihtmärgid. Eesti pole küll Venemaa vaenlaste nimekirjas praegu väga kõrgel kohal ning seetõttu pole ka nende eriteenistuste huvi Eesti diplomaatide vastu kõrgpunktis, samas võib ameti hinnangul see olukord väga kiiresti muutuda. Jätkuvalt on Venemaa ürgvaenlane praeguse Vene meediapildi järgi USA ning EL-i liikmesriike kujutatakse enamasti USA kuulekate käsutäitjatena.

4) Teabeameti juht Mikk Marra: Eesti iseseisvust ohustab vaid Venemaa. Marrani sõnul oli Venemaa areng 2016. aastal osaliselt ennustatav. "Prognoositav oli majandussurutise süvenemine, agressiivne välispoliitiline muster, suundumus järjest süveneva autokraatia poole ja riigiduuma valimiste tulemused," tõdes ta. Tema hinnangul oli samas mõneti üllatav, kui tõsine on Kremli mure režiimi püsimajäämise pärast, mille ilminguks olid näiteks ulatuslikud muudatused juhtkonnas. "Igapäevane mõõduvõtt käib peale füüsilise keskkonna ka küberruumis," tõdes Marran.

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles kolmapäeval parlamendis arupärimistele vastates, et EAS on Ärma talu juhtumis vastutuse võtnud, kui vallandas juhatuse esimehe Hanno Tombergi. Ratas viitas vastuses asjaolule, et EAS-i juht on ka töö kaotanud ning läbi selle on võetud ka juhtimistasandi vastutus. Samuti osutas ta, et selle võimaliku või teoreetilise kohtumenetluse pidamiseks on tellitud vähemalt kaks välisanalüüsi või -ekspertiisi, mis on andnud mõlemad selgituse või arvamuse, et perspektiivi seal riigile väga ei ole.

Kaitseministeerium ja kaitsevägi ei ole suutnud tagada, et ajateenistuse läbiks ja reservväelaste õppekogunemistel osaleks piisaval hulgal inimesi, leiab riigikontroll oma värskes auditis.

Audit toob välja, et ajateenijate väljaõpetamist ja reservväelaste õppekogunemisi on suures osas korraldatud riigikaitse arengukavas üksustele ettenähtud järjekorras, kuid näiteks ajateenistuse puhul on probleemiks ajateenijate plaanitust varasem reservi arvamine, seda eelkõige tervislikel põhjustel.

Seetõttu on sõjaajaüksuste tarvis ettenähtust vähem ka reservväelasi, kes on väljaõppe läbinud ja tervise poolest kõlblikud.

Tegemist on Kadriorus aadressil Koidula 23 pikka aega lagunenud endise suvemõisa peahoonega, mis rajati 18. sajandi lõpus. Toona ümbritses hoonet park koos tiigi ja purskkaevudega. 19. sajandi alguses asus seal paar tsaaririigi asutust, kuni tsaar Aleksander III maja 1863. aastal Püha Maarja varjupaigale kinkis. Hoonest sai varjupaik vaesunud aadlipreilidele. Pärast Teist maailmasõda asusid hoones mitmed koolid, viimasena Tallinna Kadrioru põhikool, mis suleti hoone kehva olukorra tõttu 2003. aastal. 2004. aastast on hoone tühjana seisnud, seal puudub küte ja vesi. Hiljem hoiustati seal ka Vene muuseumi varasid, ent needki koliti sealt minema.

"Ehitustööd on kõik lepingujärgselt graafikus, tahame lasteaia valmis saada juuli lõpuks. Edasi tuleb sisustamine, komplekteerimine ja sügisel loodame avada," kommenteeris ERR.ee-le Tallinna haridusameti haldusosakonna juhataja Anti Sirkel.

Euroopa Komisjon võttis vastu otsuse, mis kaotab internetipiirangud muusika kuulamiseks või filmide vaatamiseks Euroopa riikide vahel. Otsus võib ellu rakenduda alates 2018. aastast. Digikultuuri asjatundja Indrek Ibrus peab määruse väärtust aga segaseks, mistõttu ei pruugi kokkulepe anda soovitud tulemust.

"Määrus räägib, et elukohariigis ostetud õigus sisuteenustele peab säilima ka siis, kui muus liikmesriigis viibitakse “ajutiselt”, ilma selle viibimise kestust täpsustamata. Eeldatavalt loob see võimalused selle “ajutisuse” küllalt vabalt interpreteerimiseks ning tekivad ka teenused oma elukohariigi fiktsionaalseks tõendamiseks," analüüsis Ibrus.

"Kui meediateenuste piirideülese kasutusõiguse tegelikku ajutisust ent tagada ei suudeta, võib see kahjustada Euroopa audiovisuaaltööstust. Seda seetõttu, et uute filmide või telesarjade tootmise ja rahastamise mudelid eeldavad täna õiguste müüki riikide kaupa," selgitas Ibrus.

Neljakordselt kukkunud kaubaveomahud on viinud Eesti Raudtee olukorda, kus tuleb paluda riigil toetust suurendada. Ehkki transiidiks otsitakse uusi kliente, pole endises mahus taastumist oodata ning põhi ei pruugi olla veel käes. Riigikogu majanduskomisjoni liige Toomas Kivimägi (RE) leiab olukorda kommenteerides, et aeg oleks minna Venemaaga suhteid siluma.

Eesti Raudtee vedas tipuaastatel 44 miljonit tonni kaupa aastas. Siis aga järgnesid sündmused Krimmis ja EL-i sanktsioonid Venemaale, mis tõid kaasa Venemaa vastusammud, ning Eesti Raudtee kaubamahud kukkusid kordades. Praegu on aastaseks kaubaveomahuks 11 tonni ning põhi ei pruugi olla veel käes - Eesti Raudtee prognoosi kohaselt kukub see tänavu veel 1,5 miljonit tonni.

Eesti Meedia käivitas meediaäri konsolideerimise protsessi, mille käigus ühendatakse kõik meediaettevõtted: sellega seoses lahkuvad ametikohalt Postimees Grupi juhatuse esimees Peep Kala ning Kanal 2 juhatuse esimees Urmas Oru. Ettevõtte juhatuse esimehe Sven Nuutmanni sõnul ei ole neil Kalale ega Orule ühtki etteheidet.

Kolmapäevast asus Eesti Meedia sisu- ja programmidirektorina tööle Hanno Tomberg.

Tombergi juhib Eesti Meedia kontserni Eestis tegutsevate üksuste programmivaldkonda. Üksuste hulka kuuluvad telekanalid, raadioprogrammid, ajalehed, uudisteportaalid ja uudisteagentuur BNS.

Donetski Kremli-meelsete võitlejate pataljoni Somali komandör Mihhail Tolstõhh, keda tunti ka hüüdnimega Givi, sai kolmapäeva varahommikul plahvatuses surma.

Juhtunust teatas kolmapäeva hommikul nn Donetski Rahvavabariigi (DNR) väejuhatus, vahendasid Unian, Lenta jt. DNR-i esindajate väitel sai komandör surma "terroriakti tagajärjel".

Tartu Maratoni originaalrajal on seis endine: rada katab jääpõhi ning paarisentimeetrine lumekiht, mis tähendab, et suusatada pole seal võimalik. Kuigi varem oli Avatud Raja ja Teatemaratoni puhul esimene varuvariant Mammaste kunstlumerada, siis Haanja kasuks rääkis võimalus osalistele pikemat ringi pakkuda. Ehk kui Mammastes saab suusatada vaid 2,5-kilomeetrisel kunstlumeringil, siis Haanjas saab seda teha 10-kilomeetrisel ringil, mis suures osas põhineb looduslikul lumel.

Ükskõik, milline dieet, mis imekiiret kaalulangetust lubab, võib küll toimida, kuid pikas perspektiivis mõjub see tervisele kahjulikult, sest nii ränk muutus on organismile raske, rääkisTartu ülikooli meditsiinilise biokeemia professor, meditsiinidoktor Mihkel Zilmer. Ühtlasi vastab professor küsimustele kaalulangetusest, treenimisest ja taimetoitlusest.

Nagu igasugused teadmised ja oskused, aitab ka korrutustabeli tundmine meil muuta oma elu lihtsamaks ja meeldivamaks, leiab Eesti matemaatika seltsi president ja Tartu ülikooli algebra professor Valdis Laan vastuses lugeja küsimusele, miks lapsed korrutustabelit õppima peaksid ja kuidas vältida "matemaatikatrauma" tekkimist.

Tallinnas laste loomaaias on tõeline beebibuum, kui kahest kitsetallest sai äkitselt 12. Möödunud aastal juba 25-aastaseks saanud laste loomaaed avaldas kitsedest ka armsad fotod.

Vähese või vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaare 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -4..-10, saartel kohati -2°C.

Allikas: Ilmateenistus