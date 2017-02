5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Madalapalgaliste maksutagastus: 15 veebruar on taotluste aeg

Tänavu saavad eelmisel aastal madalat palka teeninud inimesed taotleda tasutud tulumaksu tagasimakset. Selleks tuleb esitada maksuametile taotlus, mida saab teha alates 15. veebruarist.

Tagastust saab taotleda ligi 100 000 täiskasvanut, kes töötasid 2016. aastal täistööajaga vähemalt kuus kuud ja teenisid aastas kokku alla 7818 euro ehk keskmiselt alla 651 euro kuus. Tagasimakset saab taotleda 2017. aasta tuludeklaratsiooni esitamisega, see laekub sarnaselt tulumaksu tagastusega hiljemalt 30. juuniks. Maksimaalne tagasimakse on kuni 709 eurot.

Madalapalgaliste tagasimakse asendub järgmisel aastal 500-eurose maksuvaba tuluga kõigile kuni keskmist palka saavatele töötajatele. 500 eurot on maksuvaba tulu kuni 1200 euro suuruse maksustatava kuusissetuleku korral. Sealt alates hakkab maksuvaba tulu sujuvalt vähenema ning alates 2100 euro suurusest sissetulekust maksuvaba tulu kaob.

Samuti kehtestatakse eluasemelaenu intresside mahaarvamise täiendav piirmäär 300 eurot seni rakendatud ja ka edaspidi kehtima jääva 1200-eurose tuludest mahaarvamiste piirmäära sees. Piirmäär 1200 eurot kehtib koolituskuludele, kingitustele-annetustele ja laenuintressidele. Abikaasade ühine tuludeklaratsioon säilib enim levinud mahaarvamiste suhtes.

Uuring: eestlased eelistavad olla EL-is

Turu-uuringute aktsiaseltsi küsitlusest selgus, et 77 protsenti Eesti elanikest toetab riigi kuulumist Euroopa Liitu.

Selle aasta talv ei ole eriliselt soe

Tänavune suhteliselt soe talv pole siiski mitte midagi erakordselt, sest selle sajandi 16 aasta jooksul on seitsmel aastal olnud talv veelgi soojem.

Taimekasvatuse instituudi Jõgeva sordiaretuse katsepõldudel on taliviljad saanud küll pisut külmakahjustusi, kuid aga väga suuri temperatuuri kõikumisi enam tule, see tulevast saaki ei mõjuta.

Loodus valmistub kevadeks kui pungad hakkavad paisuma ja sarapuu urvad venima, aga neid märke pole Jõgeva sordiaretajad tänavu veel märganud.

Küll aga on nad avastanud talivilja katsepõldudel külmakahjustusi. Teadur Reine Koppel rääkis Olev Kengile, et avastatud külmakahjustused tulevasele saagile mõju avaldada siiski ei tohiks.

President avab Tartus rahvusarhiivi Noora

Noora nime esimene silp viitab tema asukohale Nooruse tänaval ja teine silp on lühend rahvusarhiivist. Noora arhitektid on Sander Aas ja Illimar Truverk. Ehitustööde tellija oli Riigi Kinnisvara aktsiaselts, töid teostas YIT Ehitus.

Nooras on uurijate käsutuses moodne uurimissaal, kus on lisaks ajalooallikatega tutvumisele võimalik kasutada isedigiteerimistöökohta, et mugavalt huvipakkuvatest materjalidest endale digikoopiad teha. Kooligruppe ootab rahvusarhiivi uues peahoones arhiivipedagoog, arhiivitundide ja töötubade läbiviimiseks on olemas spetsiaalne õppeklass. Igapäevane klienditeenindus algab Nooras 6. veebruaril.

Hoidlaplokis on 26 hoidlat, mis pakuvad dokumentidele 13.-21. sajandist sobivaid hoiutingimusi. Samuti tõusis uute hoidlapindadega Rahvusarhiivi võimekus võtta vastu uusi materjale. 2.-4. veebruaril ootab rahvusarhiiv kõiki huvilisi avatud uste päevadele majaga tutvuma.

USA-s toimunud X-mängudel kuld- ja hõbemedali võitnud freestyle-suusataja Kelly Sildaru võeti 1. veebruari esimestel tundidel vastu Tallinna lennujaamas.

Naiste pargisõidus tegi Sildaru ajalugu, saades kõige aegade noorimaks kahekordseks X-mängude võitjaks. Eestlanna lõi Aspenis kaasa ka Big Airis, kus võitis hõbemedali.

Pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund ja lörtsi. Puhub läänekaare tuul 2-8, põhjarannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on -1..+2°C.