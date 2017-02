Yana Toom Keskerakonna kongressil. (Foto: ERR /Rene Suurkaev)

"Kui avaneb võimalus teha reaalset tööd Eestis, siis absoluutselt! Iga kell tulen Brüsselist ära!" ütles Toom vastuseks BNS-i küsimusele, kas ta oleks nõus linnapeaks kandideerima.

"Aga seda ei juhtu. Me kõik teame seda väga hästi," lisas Toom, viidates erakonnas valitsevatele erimeelsustele.

Kommenteerides Keskerakonna Tallinna nõukogu esmaspäevast otsust hääletada Lasnamäe esinumbriks kohalikel valimistel Mihhail Kõlvat, mitte Edgar Savisaar, tunnistas Toom, et erakonna juhtkond paistab olevat otsustanud, et ei vaja Savisaare abi valimistel.

"Ma arvan nii. Hääletus Tallinna nõukogus oli formaalne ja lihtsalt kinnitas eeloleva kokkulepe. Ma leian, et otsus mitte küsida Savisaare enda nõusolekut ei olnud õige ja see, et teda polnud kohal, et saa olla argument, sest tema kandidatuur siiski pandi hääletusele," märkis Toom.

Samas kinnitas ta, et austab Tallinna nõukogu otsust. "Ülaltoodu ei muuda asjaolu, et otsus on langetatud ja sellest tuleb ka kinni pidada," märkis Toom.

Keskerakonna juhatuse liige Toom tunnistas, et tal ei ole ammendavat pilti erakonna juhtkonna kavatsustest. "Ma ammutan infot peamiselt kuulujuttudest, mis ei ole päris normaalne. Seetõttu on mul raske kommenteerida, mis toimub, sest ma tihtilugu ei tea, mis toimub. Ma tean, mis toimub minu puhul - toimub see, et minu hääli on vaja. Mind ennast mitte väga. Ja siin ongi peamine dilemma," rääkis Toom.

Tema sõnul sooviks Keskerakond, et ta kandideeriks Põhja-Tallinna valimisringkonnas, kuid ta ei ole veel selleks nõusolekut andnud. "Ma tean, kuidas edasi läheb - mulle pakutakse võimalust kandideerida Põhja-Tallinnas. Mulle pakutakse seda söögi alla ja söögi peale, siin mul probleemi ei ole, et ma jääksin pakkumisest ilma. Aga otsust pole ma veel langetanud," rääkis Toom.

Keskerakonna üks suurimaid häälemagneteid kinnitas, et ei kavatse kohalikel valimistel oma nimekirjaga osaleda.

"Mina mingit oma nimekirja ei tee, minu peamine dilemma, on see, et kas ma kandiderin Tallinnas ja aitan erakonda Tallinnas või ma kandideerin Narvas," ütles Toom. "Sest mind palutakse tulla mõlemasse kohta ja ma lähen sinna, kus mind hinnatakse-kuulatakse. Mitte sinna, kus minuga käitutakse nagu ma oleks eile erakonda astunud," lisas Europarlamendi saadik.

Toom kinnitas ka, et soovib eelkõige aidata valimistel Keskerakonda. "Mulle endale sobiks kõige paremini istuda Brüsselis ja üldse mitte kandideerida. Sest minu pea kohal ei tilgu nagu ma juba eile ütlesin. Ainuke põhjus, miks ma sinna ronin, on aidata erakonda. Aga millisel määral vajab erakond minu abi ja milleks, see on peamine küsimus," märkis Toom.

Samas eitas Toom sisevõitlust erakonnas. "Mingit saatuslikku võitlust siin ei ole. Ja tegelikult see pole ka tähtis. Tähtis on, kas me võidame valimised sellises õhkkonnas. Muidu võib see administratiivne võit jääda üsna lühikeseks. Kui me ei suuda omavahel kokku leppida, kes mida teeb ja mida räägib," selgitas eurosaadik.