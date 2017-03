TÜ kolleegid: Tulviste juhtimisel muutus provintsiülikool maailmaülikooliks

TÜ peahoone (Foto: Postimees/Scanpix)

Kalm rääkis ERRi raadiouudistele, et kui Tulviste aastatel 1993-1998 TÜ rektor oli, avanes ülikool paljuski just Tulviste ettevõtmisel täiel rinnal ka väljapoole Eestit, eriti Skandinaavia maade ja Saksamaa suunas.

"Ma mäletan hästi, olin tollal dekaan, kuidas tihtilugu tuli rektor Tulviste välismaalt ja ütles, et näed, tehakse nii ja naa, me peaks ka mõtlema - äkki sobib meile ka," meenutas ta. "Ta igal hetkel rõhutas, et me ei pea kõike täpselt üks-ühele üle võtma, aga teeme nii, nagu meile hästi on. See on mulle meelde jäänud".

Tulviste suutis Kalmu sõnul kõike seda, mida rektor toona tegema pidi. Kõigil oli vaja suuremat eelarvet ja rohkem ruumi, nii et rektoril tuli sageli eitavalt vastata, kuid ta suutis seda teha muhedal moel. Samuti tõi Kalm välja, et Tulvistet tunti naljamehena, kelle sulest on ilmunud ka anekdoodikogumikke.

Teravate konfliktide puhul oskas Tulviste tihtilugu muheda naljaga pingeid lahutada, nii et jälle saadi ülikooli ühiste eesmärkide nimel edasi minna, meenutas Kalm. Ta lisas, et pärast rektoriametit oli Tulviste oodatud igale poole kui mees, kes teab rääkida ülikooli reformimisest ja on ühest Ida-Euroopa ülikoolist teinud Läänes teatud ja aktsepteeritud ülikooli.

TÜ psühholoogia instituudi juhataja, professor Jüri Allik märkis, et Eesti psühholoogia jõudis maailmatasemele alles tänu Tulviste tööle. Kahel ekspeditsioonil Kesk-Aasiasse ja Taimõrile uuris Tulviste mõtlemise arengut erinevates kultuurikeskkondades ning Alliku sõnul on tegemist maailma psühholoogia kullafondi kuuluva tööga.

"See on vaieldamatult kõige suuremaid saavutusi, mida Eestiga seotud psühholoogid on kunagi teinud," nentis ta.

Rääkides Tulviste rektoriajast tõi Allik välja, et kui praeguse ja ka paari eelmise rektori jaoks on ülikool sisuliselt valmis olnud, siis Tulviste ajal oli tarvis üle minna nõukogudeagsest ülikoolist demokraatliku, vaba korraldusega riigi ülikooliks, ka provintsiülikoolist maailmaülikooliks ning sellega tuli ta väga edukalt ja hästi toime.

Endine Tartu Ülikooli Sihtasutuse usalduskogu liige Tõnis Arro hinnangul suutis Tulviste hoida ülikooli vaimu.

"Tema loengud oli nagu mini-esseed või raamatu peatükid. Ma arvan, et kõige tähtsam oli see, et tema-aegses ülikoolis, kust vaim oli ametlikult pagendatud, oli see mõne inimese kujul siiski alles. Peeter Tulviste oli üks neist. Öeldakse, et vaim leiab ikka endale tee, ükskõik kuidas võim püüab teda tõrjuda, ja Peeter Tulviste tegi selle oma elu ja tööga teoks," ütles Arro "Aktuaalsele kaamerale".

Tartu ülikooli emeriitprofessori Marju Lauristini sõnul oli Tulviste minek poliitikasse ülikooli jaoks kaotus.

"Ülikooli sõna, ülikooli rektori roll Eesti ühiskonnas tõusis Tulviste ajal väga kõrgele. See, et Tulviste võttis kaasa ka aktiivse Eesti ühiskonna kujundamise kire, kui ta läks ülikoolist poliitikasse, oli ülikooli jaoks kaotus. Eesti riigi jaoks oleks see võinud kujuneda suuremaks võiduks kui ta oli, kui Tulvistest oleks saanud Eesti president," rääkis Lauristin.

Akadeemik Ene Ergma sõnul tegi Tulviste väga palju selleks, et Tartu ülikool hakkaks arenema.

"Need olid kõige raskemad ajad, üheksakümnendad, kui temast sai rektor. Ta võttis osa poliitikast, ta oli väga hea teadlane, ta oli ju valitud Teaduste Akadeemiasse, aga mis kõige tähtsam oli, ta oli väga armas inimene ja meil on väga raske mõelda temast kui minevikust," rääkis Ergma.