Vallaelanik kaebas volikogu otsused kohtusse

Sauga valla elanik Andres Mõis esitas kahe vallavolikogu otsuse peale kaebuse halduskohtusse. Mõisa hinnangul peaks vallavolikogu liikmed tegutsema vallaelanike huvides, aga ta ei mõista kuidagi, mismoodi on näiteks tema huvides see, et vald liideti Tori, Are ja Sindiga. Ester Vilgats.