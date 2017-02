Ken-Marti Vaheri sõnul peaks Riigikogu saama varasemaid otsuseid muuta

Leedusse paigutatud Saksa sõdureid on tabanud ebatõesed vägistamissüüdistused, kirjutas Saksa ajakiri Spiegel. NATO diplomaatide hinnangul on see tõenäoliselt Venemaa korraldatud rünnak, millega tahetakse õõnestada NATO kohalolekut Ida-Euroopas.