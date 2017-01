Põhikoolihoonete rekonstrueerimise eelnõu_1

Kolmpäeva õhtul kell 21.40 arutletakse saates "Suud puhtaks" metsanduspoliitika muudatuste üle, mis ei ole jätnud külmaks mitte kedagi. Kuigi looduskaitsjad ja rohelise poliitika pooldajad väidavad, et Eesti metsadest viiakse välja liiga palju puitu, näitavad viimaste aastate statistika- ja keskkonnaagentuuri andmed, et Eesti puidutagavara on kasvanud ning metsa kasvab rohkem juurde kui seda kasutusse võetakse.