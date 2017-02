Riigiametite võimaliku kolimise suhtes on asutused eri meelt

Sisekaitseakadeemia viimine Narva on juba nädalapäevad kirgi kütnud. Valitsusel on aga veel laiem kava, kuidas mitmeid riigiasutusi pealinnast välja kolida. Näiteks võiks Riigi Kinnisvara AS kolida Jõhvi, Tervise Arengu Instituut Haapsallu, sotsiaalkindlustusameti 150 töötajat Paidesse ja nii edasi.