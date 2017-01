Aktuaalne kaamera kell 18:30

Kuna Pärnu lahel on tänaseks 15 miili ulatuses rüsijääd ning pidevate miinuskraadide tingimustes on merejää kasv intentsiivne, otsustas veeteede amet alates teisipäevast ehk 10. jaanuarist alustada seal jäämurdetöödega. Praeguseks on juba neli Pärnu sadamasse suunduvat kaubalaeva jäämurdeteenuse riigilt tellinud.