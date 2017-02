Aktuaalne kaamera kell 21:00

Laupäeval Tallinnas inimese surnuks sõitnud ja avariikohalt põgenenud autojuht ei ole erandlik juhtum - eelmisel aastal põgenes sündmuskohalt või jättis õnnetusest teatamata kokku 427 sõidukijuhti. See number on väga suur, kuigi trend on õnneks languses. Justiitsminister Urmas Reinsalu on kavandanud seadusemuudatuse, mis muudaks sündmuskohalt põgenemise väärteo asemel kuriteoks.