Aktuaalne kaamera kell 18:30

Venemaa riigiduuma kavatseb heaks kiita seaduseelnõu, mis karmistab karistusi alaealiste enesetapuni viimise eest, eriti kui see on seotud interneti kasutamisega. Laste enesetappude lainet arutatakse Vene meedias palju, aga eksperdid hoiavad, et avalik diskussioon võib suitsiidide arvu hoopis suurendada.