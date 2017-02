Aktuaalne kaamera kell 21:00

Viimasel ajal on nii USA presidendi Donald Trumpi sõnavõttudes ku ka mujal saanud kõlapinda sõnapaar fake news ehk eesti keeles vale- või võltsuudised. "Aktuaalne kaamera" uuris, mis need on ja kuidas peaksid nii ajakirjanikud kui ka meediatarbijad neid ära tundma.