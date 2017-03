Aktuaalne kaamera kell 18:30

Kinnisvarafirma 1Partner juht Martin Vahter hoiatab, et turul tagasi arendajad, kes püüavad majanduskriisi ajal põhja läinud projekte üles soojendada. Vahter tõi välja, et lisaks pankadele finantseeritakse arendusi ka ühisrahastusplatvormide kaudu. Portaal Crowdestate toonitas samas, et enamik nende projektidest on rahastatud ka pankade poolt.