Aktuaalne kaamera kell 21:00

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (IRL) leiab, et Coopi võimalik otsus kuue poe sulgemisest piirikaubanduse kasvanud osakaalu tõttu on ohumärk, mistõttu tuleks riigikogul oma senised otsused põhjalikult üle vaadata, vajadusel peatada edasised plaanid ning võimalik, et ka seni tehtud aktsiisitõusuotsused tagasi pöörata. Märtsis kutsub majanduskomisjon kokku ka maapoekettide pidajad, et ära kuulata nende ettepanekud.