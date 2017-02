Aktuaalne kaamera kell 18:30

Haridusministeeriumi tellitud uuringust selgub, et ligi veerand Eesti õpetajatest ei tea oma tööõigusi ning kõige keerulisem on nende jaoks eristada, millised ülesanded kuuluvad põhitöö hulka ja millised on lisaülesanded, mille eest saaks küsida ka lisatasu. Haridustöötajate liit näeb ühe võimaliku lahendusena kollektiivlepingut.