Aktuaalne kaamera kell 18:30

Enamik riigikogus esindatud erakondi ei toeta peaministri ja Keskerakonna esimehe Jüri Ratase mõtet anda kõigile 25 aastat Eestis elanud mittekodanikele Eesti kodakondsus. Poliitikud peavad seda mõtet ohtlikuks ja leiavad, et see on katse meeldida venekeelsele valijaskonnale.