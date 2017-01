Aktuaalne kaamera kell 21:00

Ühinemisläbirääkimiste alustamiseks rohelise tule saanud Rakke ja Koeru valla juhtide suurim väljakutse on kohaliku rahvaga kokku leppida, kas ühisvalla keskus hakkab asuma Rakkes või Koerus ning kas vald kuulub Lääne-Virumaale või Järva maakonda. Samuti tuleb neil nüüd valitsusele tõestada, et 3750 elanikuga Rakke-Koeru ühisvald on haldussuutlik.