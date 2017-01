Aktuaalne kaamera kell 18:30

Äripäeva kirjastuste TOP-is figureeriv ettevõte sai lehe reklaamiosakonnast pakkumise tasu eest tutvustav artikkel lehelisasse saada. Kirjastusele oli varasemast jäänud mulje, et Äripäeva TOP-ides kuvatavad edetabeliettevõtteid tutvustavad artiklid on ajakirjanduslik materjal, mistõttu oli pakkumine nende jaoks jahmatav. Äripäev möönab, et sageli ongi segadus majas, sest ettevõtetele jooksevad tormi nii ajakirjanikud kui ka reklaamiosakond: ühelt saab artikli tasuta, teiselt raha eest.