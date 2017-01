Aktuaalne kaamera kell 17:00

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik (VE) ütles Maria Alajõe ja EAS-iga seotud viimaseid uudiseid kommenteerides, et need näitavad, et EAS-is otsiti teadlikult võimalusi teha president Toomas Hendrik Ilvesele kingitust. Talviku sõnul sai nn Ärma saaga tõttu avaliku võimu maine kõvasti kannatada.