Aktuaalne kaamera kell 18:30

Vikerraadio saates "Samost ja Rumm" tõdesid saatejuhid Anvar Samost ja Hannes Rumm, et Reformierakonna esimehe valimised üllatuslikult võitnud Hanno Pevkuril on ees keerulised kaadrivalikud ning oluline proovikivi tema jaoks on teha sügisestel kohalikel valimistel hea tulemus.