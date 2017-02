ERR-i teleuudised kell 7

Eesti 99. iseseisvuspäeva paraad toimub taas Tallinnas. See tähendab, et juba 23. veebruaril on liikluskorraldus kesklinnas muutunud. Teeme ülevaate, millistel tänavatel ei tohi parkida ega peatuda, mis on muutunud ühistranspordi korralduses ja viimaks - kus vaadata paraadi.