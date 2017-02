Aktuaalne kaamera kell 17:00

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kohtus reformierakondlasest Haapsalu linnapea Urmas Suklesega, kuid Pevkuril ei õnnestunud Suklest veenda, et ta kandideeriks kohalikel valimistel oma valimisliidu asemel Reformierakonna nimekirjas. Suklese sõnul on valimisliidu loomise otsuse taga see, et paljud erakondadesse mittekuuluvad inimesed ei soovi partei nimekirjades kandideerida.