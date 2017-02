Aktuaalne kaamera kell 21:00

Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" avaldas saatejuht Ahto Lobjakas rahulolematust, et president Toomas Hendrik Ilves tegi oma ametiajal krediitkaardiga kulutusi, mis Lobjaka hinnangul on arusaamatud. Saatejuht Andrus Karnau hinnangul tuleb arvestada aga konteksti ja vaadata, mida Eesti diplomaatia tema visiitidest on võitnud.