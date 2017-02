Aktuaalne kaamera kell 18:30

Kriis piimandussektoris on vähemalt selleks korraks läbi, leiab põllumajandus-kaubanduskoda. Viimastel kuudel on piimakilo kokkuostuhind olnud üle 30 sendi, mis on kümme senti rohkem kui kriisiperioodil. Suuremat hinnatõusu aga lähikuudel ilmselt oodata ei ole.