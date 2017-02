Aktuaalne kaamera kell 21:00

Justiitsministeerium ei peaks tegelema ühe inimese tagakiusamisega, ütles seksuaalvähemuste kaitsjana tuntud Reimo Mets, kelle suhtes otsustas Tallinna halduskohus teisipäeval, et riik on tekitanud talle kooseluseaduse rakendusaktide vastu võtmata jätmisega kahju ja peab maksma talle kahjutasu. Justiitsminister Urmas Reinsalu on öelnud, et kaebab kohtu otsuse edasi.