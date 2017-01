Aktuaalne kaamera kell 18:30

Välismaal sõlmitud samasooliste paaride abielu kehtivuse üle Eestis peetud kohtulahingud näitavad õigusteadlaste hinnangul seda, et tegemist on tõeliste üksikjuhtumitega. Vastav seadusandlus kehtib juba aastaid, aga vaidlusteni on jõutud alles praegu – seega võiks ühiskond vaid üksikuid inimesi puudutavasse küsimusse rahulikult suhtuda.