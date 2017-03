ERR-i teleuudised kell 7:00

Kodusõja lõppemine Süürias annab võimaluse piirkonna rahunemiseks ja põgenikekriisi raskeima faasi lõppemiseks vähemalt Lähis-Ida piirkonnas. Süüria armee edu, Moskva ja Teherani toetusel, viib ISISe kui Süüria territooriumil asuva pseudoriigi hävimiseni. Seejuures pole Süüria režiim iseenesest lootusetu, seda on võimalik demokratiseerida. Põhja-Iraagis on lääneriikide koalitsiooni tegevus, eriti Mosuli vallutamine, näide sellest, et sisuliselt tegutsevad lääneriigid ja Venemaa ühes suunas, isegi kui nad praegu veel peaaegu ei koordineeri oma tegevusi, kirjutab Yana Toom.