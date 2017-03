Viipekeelsed uudised

Rahvusringhäälingu venekeelse kanali ETV+ kolmapäeva õhtul toimunud Tallinna-Riia telesilla otse-eetris leidsid saatekülalised, et eesti keele õppega tuleb alustada juba lastaias. Osalejad leidsid, et see loob paremad eeldused ka gümnaasiumis eesti keeles õppimiseks.