Aktuaalne kaamera kell 21:00

Tartus Raekoja platsi kiigemetsas said tartlased kolmapäeval uudistada, millised näevad välja meie metsades elavad metsloomad ja kuidas neid ära tunda. Et tõenäosus ise metsas loomadega kohtuda on väike, nägi kiigemetsas näiteks hundi ja rebase, aga ka selle aasta looma - metskitse - nahka.