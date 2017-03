Aktuaalne kaamera kell 21:00

Valitsuse saja päeva plaanis püstitatud 88 ülesandest on valitsuse hinnangul täidetud 70, ülejäänute seas on nii täitmata kui osaliselt täidetud sihte. Samas on valitsus täidetud ülesannete hulgas plusspoolele arvestanud ka eesmärke, mille kohta on praeguseks vaid ettepanekuid arutatud ehk tegelikkuses asjaga väga kaugele jõutud ei ole.