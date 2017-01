Inbank sai Poola finantsinspektsioonilt tegevusloa

Inbanki üks asutajaid Priit Põldoja. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Eestlaste juhitav Inbank plaanib Poolas tegevust alustada käesoleva aasta veebruarikuu jooksul. Inbanki juriidiliseks tegevusformaadiks Poolas on panga filiaal, mis võimaldab välisriigis pakkuda kogu panga tooteportfelli: hoiuseid, tarbimislaene ja järelmaksu.

Hetkel kuulub Inbanki Poola filiaali meeskonda kaheksa inimest. Poola filiaali tegevjuhiks on Maciej Pieczkowski, kes enne Inbankiga liitumist juhtis GE Capitalile kuuluva Bank BPH jaetoodete divisjoni.

Pieczkowski sõnul on praegu Poolas uue pangafiliaali tegevuse alustamiseks soodne aeg. “Poola majanduslikku olukorda iseloomustavad suuresti positiivsed faktorid: prognoositud kolme protsendi suurune majanduskasv, tarbijakindluse tõus, majapidamiste kasvavad sissetulekud ning laenude parem kättesaadavus madalate intresside keskkonnas,” kirjeldas Pieczkowski.

Inbanki tegevjuht Jan Andresoo lisas, et Poola on üks dünaamilisemalt arenevaid tarbijakrediiditurgusid Euroopas. “Poola tarbijakrediidi turu maht ulatub üle 35 miljardi euro ning lisaks krediidiportfelli kasvule on paranenud ka krediidikvaliteet,” ütles Andresoo.

2015. aasta aprillis pangana tegutsemist alustanud Inbank pakub teenuseid oma internetipanga ja suure partnervõrgustiku kaudu. Ettevõte sai alguse 2010. aastal, kui loodi finantstehnoloogia- ja järelmaksuettevõte Cofi. Inbankil ja tema sidusettevõtetel on Eestis ligi 160 000 aktiivset kliendilepingut.

Inbanki asutasid ja seda juhivad Hansapanga taustaga Eesti pankurid Priit Põldoja ja Jan Andresoo.