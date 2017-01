Hiina kiitis Eesti Energia Jordaania projekti rahastamise heaks

Osaluse müügitehingu allkirjastamine 6. mail 2016. (Foto: Eesti Energia)

Hiina on andnud heakskiidu Eesti Energia Jordaania projekti rahastamiseks, mistõttu on kõrvaldatud viimane takistus 2,2 miljardi dollari suuruse investeeringu rahastamiskokkuleppe sõlmimiseks.

"Hiina ametiasutused on meid teavitanud, et Hiina valitsus on andnud kinnituse laenugarantii väljastamisele Jordaania elektriprojekti rahastamiseks," ütles Eesti Energia kommunikatsioonijuht Kaarel Kuusk BNS-ile.

"Hiina valitsuse kinnitus on viimane ja määrav, loodame nüüd vajalikud toimingud veebruari jooksul lõpule viia, et rahastamise protsess edukalt lõpetada," lisas ta.

Eesti Energia allkirjastas mai alguses lepingu, millega müüb 45 protsenti Jordaania põlevkivielektrijaama ja –karjääri projekti aktsiatest Hiina riigiettevõttele Yudean Group (Yudean) ning jääb 10 protsendiga projekti väikeaktsionäriks. Lepingu kohaselt suurendab projekti kaasarendaja YTL International Berhad (YTL) osalust seniselt 30 protsendilt 45 protsendile ja senine väikeaktsionär Near East Investments väljub projektist.

Investeeringu maht on 2,2 miljardit dollarit ja projekti finantseerivad Hiina suurpangad Bank of China ja Industrial Commercial Bank of China. Laenu garanteerib Hiina ekspordikrediidiagentuur Sinosure. Kokkuleppe rakendumine ootas Hiina rahastajate heakskiitu.

Kui Jordaania 554-megavatise brutovõimsusega põlevkivielektrijaama rajamise lepe lõpliku heakskiidu saab, alustatab Guangdong Engineering Power Corporation ka selle ehitusprotsessi.

Eesti Energia on Jordaania projekti seni investeerinud umbes 25 miljonit eurot ja hetke seisuga ei tohiks ettevõte projektiga kahjumisse jääda, on Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter varem öelnud, lisades, et täpsed numbrid avalikustatakse peale lõplikku rahastamist.