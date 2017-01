Palo: ettevõtjatele on uus olukord, et valitsuses pole Reformierakonda

Ettevõtlusminister Urve Palo (SDE) tõdes, et ettevõtjates on valitsuse plaanide suhtes veidi usaldamatust, kuid see tuleneb ilmselt uuest olukorrast, kus esimest korda 17 aasta jooksul pole Reformierakonda valitsuses. Reformierakonna liige Arto Aasa hinnangul on usaldamatust tekitanud siiski uus valitsus ise.

Palo rääkis ETV saates "Foorum", et uue valitsuse maksuplaanid on tekitanud väärarusaamasid ning järelikult on valitsus ettevõtjatele neid liiga vähe seletanud.

Ta kinnitas, et ei ole saanud ettevõtjatelt valitsuse plaanide kohta konkreetseid etteheiteid, mida poleks olnud neile võimalik ära seletada. Samas tõdes ta, et usaldamatust on ilmselt rohkem kui hea oleks.

"Teatud reserveering on normaalne, aga mitte usaldamatus. See tuleneb võib-olla sellest, et on valitsuskoalitsioon, kus pole Reformierakonda esimest korda 17 aasta jooksul valitsuses. See on võib-olla ettevõtjatele uus olukord. Hirmutamist on, mis kõik tulema hakkab, aga kui paneme kõik lauale, siis pole midagi sellist sealt tulemas. Palju positiivset on ettevõtjatelt tulnud," rääkis Palo.

Reformierakonna liige Arto Aas vastas, et tema hinnangul on ettevõtjates usaldamatust tekitanud ikkagi uus koalitsioon ise.

"See, kuidas maksukobaraga tuldi aasta lõpus, kuidas esimese asjana rikuti seda printsiipi, et maksumuudatustest teatatakse kuus kuud ette, mille olime alles hiljuti Sveniga (Sester - toim.) koos ära teinud, mindi kohe seda rikkuma sotsiaalmaksu tõstmise näol. See on rikkunud usalust," kommenteeris ta.

"Minu arvates pole ju juttu olnud - koalitsioonileppes, 100 päeva programmis - konkreetset sõnumit sellest, kuidas tõstame ekspordivõimekust, kuidas suurendame lisandväärtust ühiskonnas, sest sealt tuleb rikkus, mitte ümberjagamisest," lisas ta.

Rahandusminister Sven Sester (IRL) lisas, et valitsus ei pea oma koalitsioonilepingut häbenema, sest seal on palju häid plaane. Ta tõi näiteks ettevõtluskonto. "Täiesti uus meede mikroettevõtjatele, inimestele, kes tahavad olla ettevõtluses, kelle tulud on 2000 eurot kuus, kes ei taha tegeleda bürokraatiaga. On oluline tähelepanu pööramine haldusbürokraatiale. Sellega varasemalt alustati, nüüd jätkatakse. Kogu nullbürokraata teema," selgitas ta.

Vabaerakonna liige Andres Ammas kommenteeris aga, et ettevõtjad heidavad pea igal kohtumisel opositsiooni esindajatega ette bürokraatiarohkust.

"Pikk tee on veel minna, kas või selles osas, kuidas kolmandatest riikidest oskustööjõudu Eestisse tuua. Öeldakse, et see on keeruline. Samal ajal juba eelmise valitsuse ajal alustanud majandusarengu töögrupp ütleb, et see on üks võtmeküsimus, kas meelitame noori teotahtelisi inimesi Eestisse, kas motiveerime neid tudengeid, kes on siin head haridust omandamas, seda ka siin Eestis realiseerima," selgitas ta.