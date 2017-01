Taksofirmad Taxify hinnalangusest: ebaaus konkurents võimaldab odavamalt teenust pakkuda

(Foto: Liis Treimann/Postimees/Scanpix)

Sõidujagamisfirma Taxify teatas neljapäeval hinnalangusest, taksofirmade esindajad peavad tagamaaks seda, et jaanuaris-veebruaris on taksonduses madalseisuaeg ning Taxifyl võimaldab hinda alla lasta ebaõiglane konkurentsieelis.

Taxify langetas privaatjuhtide baashinda alates neljapäevast kümne protsendi võrra, põhjendades seda vajadusega lahendada tallinlaste liikumisprobleeme. "Paljud noored ei soovi ise autot omada ja pered on loobumas teisest autost, sest mõistliku hinnaga sõiduteenus tuleb linnas elavale inimesele kokkuvõttes soodsam," teatas Taxify hinnalangusest pressiteates.

Nii Tallink Takso kui Tulika Takso on rahulolematud, et taksoturul valitseb viimastel aastatel ebavõrdne konkurentsiolukord.

Tulika Takso juhatuse liige Mati Saar ütles ERRile, et kuigi korduvalt on reklaamitud, kuidas inimesed kolivad oma autodest rakenduste kaudu tellimisele, siis tema kahtleb selles sügavalt. "Küllap ikka olemasolevat taksoturgu on kõvasti ümber jagatud," usub ta.

Sõidujagamisfirmadest rääkides ütles Saar, et see on hall tsoon, otseselt öeldes ebaseaduslik tegevus, kui kasutatakse privaatjuhte, kes ilma lubadeta taksoteenust osutavad. Paraku on eelnõu riigikogus menetlemise ajal need asjad järelevalvega reguleerimata.

"Tõesti on nii, et kuna praeguses seisus puuduvad nendel juhtidel, kes seal sõidavad, kulutused turule sisenemisele, nii-öelda taksotöö tegemisele - nad ei pea ostma taksomeetrit, ei pea läbima koolitusi - on ka kuukulud natuke väiksemad. Seetõttu on Taxifyl loomulikult võimalus neid hindu alandada," nentis Saar ja lisas, et jaanuar ja veebruar on taksonduses sellised kuud, kus turg on madalseisus ning see kestab kuni aprillini.

"Siit on võib-olla ka põhjendus - turuosa langus on survestanud seda, et hind alla lastakse. Selle tulemusel muidugi võidab klient, aga kannatab nii Taxify ja mis kõige olulisem, see privaatjuht, kes seal teenust osutab," sõnas Saar.

Uusmaa: sarnast teenust tuleb ka sarnaselt reguleerida

ASi Tallink Takso juhatuse liige Tõnu Uusmaa tõi samuti välja, et taksoteenusega sarnanevat teenust tuleb ka sarnaselt reguleerida.

"Kui vaatame tänaseid taksoteenuse nõudmisi, mida reguleeritakse ja teenuse osutajale esitatakse, siis neid on oluliselt rohkem, mis omakorda muudab turule sisenemise oluliselt keerulisemaks kui sõidujagamise puhul," oli ta Tulika esindajaga ühel meelel.

Uusmaa lisas, et osutatav teenus on siiski väga sarnane taksoteenusele.

"Kui turule on sisenenud teenus, mis sarnaneb taksoteenusega, siis see uus teenus peab olema samuti vastavalt reguleeritud. Muidu on meil tekkinud olukord, kus justkui ühe sektori edendajad peavad järgima erinevaid karme nõudmisi, aga teise sektori edendajad saavad kuidagi teisiti hakkama ja see on ebaaus, kuna päeva lõpuks kajastub see kõik hinnas, millega teenust osutatakse," nentis Uusmaa.

Mati Saar tõi välja, et Taxifyl ja Uberil on konkurentsieelis sellegi tõttu, kuna nad ei kasuta mõõteriistana taksomeetrit ja saavad väga lihtsalt hindu langetada, sest hinnamuutus käib serveri vahendusel ning mingeid lube ei ole vaja taotleda ega tarbijat teavitada. See on turundushoob, mida Taxify tema hinnangul nüüd nutikalt kasutab.

Madalama hinnaklassi taksofirmad tunnetavad mõju teravamalt

Saare arvates ei ole hinnamuutusel niivõrd vahetu, kui just pikaajaline mõju. Tulika takso positsioneerib end hinnaklassi kõrgemasse otsa, jagamismajandust esindavad Taxify ja Uber aga hinnatundlikumale kliendile.

"Nii et meie väga pihta saanud seal üleval ei ole. Kindlasti oleme, aga mitte väga tuntavalt," rääkis Saar. "Küll aga muidugi on väga tuntavalt pihta saanud just need taksofirmad, kes oma hinnaklassilt allpool tegutsevad. Vähemalt taksoringkondadest on seda tunda ja kuulda, et see mõjutab oluliselt neid taksofirmasid, kes osutavad teenust madalamas hinnaklassis," lausus ta.

"Konkurents turul on tervitatav, aga kõigile turuosalistele peavad kehtima võrdsed reeglid," resümeeris Tõnu Uusmaa.

2013. aastal asutatud Taxify platvormil töötab üle 2600 autojuhi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kuressaares ja Viljandis. Ettevõte tegutseb 18 riigis ja selles töötab 95 inimest.