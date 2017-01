Hiina majanduskasv oli mullu viimase 25 aasta nõrgim

Hiina keskpanga peahoone Pekingis. (Foto: Jason Lee/Reuters/Scanpix)

Hiina majanduskasv aeglustus möödunud aastal 6,7 protsendini, mis on halvim tulemus alates aastast 1990.

Hiina on maailma suuruselt teine kaupade ja teenuste importija, mistõttu mõjutab riigi majanduskasv olulisel määral kogu maailmamajanduse olukorda. Hiina majanduskasvu aeglustumine on muu hulgas ka üks põhjus, miks nõudlus nafta järele on langenud, vahendas BBC.

Hiina on püüdnud suunata majandust suuremasse sõltuvusse sisetarbimisest, kuid muudatused on toonud teatud sektorites kaasa suuri koondamisi. Näiteks on saanud suure löögi riigi terasetööstus.

Mõned eksperdid tõid positiivse tegurina välja, et aasta viimasel kolmel kuul oli kasv pisut kiirem - 6,8 protsenti.

The Economisti analüüsiüksus EIU märkis aga, et isegi kui majandusolukord viimasel kolmel kuul paranes, ei tasu sellest teha suuri järeldusi. Selle aasta kasvuks prognoosib EIU vaid 6,2 protsenti.

EIU teatel võib Hiina majanduskasvu pidurdada ka see, kui USA uus president Donald Trump peaks hakkama kahjustama kahe riigi kaubanduskoostööd. Ka finantskontserni ING ekspert Tim Condon kinnitas, et Trumpi tulek toob palju määramatust.

Samas on omaette küsimus, kui tõsiselt saab seda statistikat võtta. Hiinat on süüdistatud selles, et numbrid näitavad riigi majandusolukorda tegelikust ilusamana.

Sel nädalal tunnistas Liaoningi provintsi juht Chen Qiufa, et selles piirkonna osas on mitme aasta jooksul avaldatud statistikat, mis ei vasta tõele. Hiina statistikaameti juht kinnitas süüdistustele vastates, et numbrid vastavad tõele ja nende pakutav statistika on usaldusväärne.