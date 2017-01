Davosi foorumi juht: tähtis on kuulata ka populiste

Ettevalmistused tänavuseks Davosi majandusfoorumiks. (Foto: Ruben Sprich/Reuters/Scanpix)

Šveitsi Davosi majandusfoorumi juhi sõnul on "tähtis kuulata populiste" ning ta väljendas lootust kunagi tervitada foorumil ka Donald Trumpi, et too oma mõtteid avaldaks.