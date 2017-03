Maapõuepoliitika visioon aastani 2050 lüüakse peagi lukku

(Foto: keskkonnaministeerium)

Strateegiaga võetakse eesmärk kasutada maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid Eesti ühiskonnale suurimat väärtust looval moel, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalmajanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte.

Strateegia koostati, sest maapõue valdkond seni olnud tervikliku strateegiata, mis oleks aidanud hoida nii lühi- kui pikaajalist visiooni, selgitas keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus Vikerraadio saates "Reporteritund".

Eesti mäetööstuse ettevõtete liidu juht Rein Voog ütles, et tootjate seisukohalt on tervitatav, et riik esimest korda tunnustab, et mäetööstusel oma roll majanduses ja riigil on varad, mida saab tulevikus hakata kasutama.

"Millal, ei oska keegi öelda. Aga vähemalt me fikseerime ära, et meil on midagi olemas. See, kas hakkame kasutama 5, 50 või 150 aasta pärast, on iseasi," ütles Voog.

Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja Kristjan Piirimäe on välja toonud, et Eesti majanduse edendamine ressursitõhususe ja keskkonnahoiu suunas on halvim Euroopas. Ta leidis, et praegu välja pakutud maapõuepoliitika eelnõu ei tee katset olukorda parandada, vaid pigem soosib vanaviisi jätkamist.

Kuula "Reporteritunni" väitlust:

Maapõuepoliitika põhialustes sõnastatavad peamised arengusuunad on:

Maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid uuritakse piisavas mahus, tegemaks valdkonnas teadmuspõhiseid ning majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnakaitseliselt kaalutletud otsuseid.

Maapõuealane õppe-, teadus-, ja arendustegevus on korraldatud eesmärgipäraselt nii avaliku kui ka erasektori vajadusi arvestades.

Maapõue ressursside uurimine ja kasutamine toimub vastuvõetavate keskkonna- ja sotsiaalsete mõjudega säästlikult ning jätkusuutlikult, kasutades innovaatilisi tehnoloogiaid. Maavarade kasutuse suunamisel tagatakse ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt maavara majanduslikult otstarbekas ning säästlik kasutamine minimaalsete kadude ja jäätmetega.'

Suurima kasutuselevõtu potentsiaaliga ressursid on ajakohaselt hinnatud ning töötlemise väärtusahelat pikendavate ja majandusse panustavate ressursside kasutuselevõtt on riigi poolt soositud, arvestades seejuures ka keskkonna- ja sotsiaalpoliitilisi eesmärke. Riigil on selge ülevaade kohalike ressursside ja nende töötlemisportsesside rahvusvahelisest konkurentsivõimest.

Riigi roll ja ülesanded maapõue uurimise ja kasutamise suunamisel on selgelt määratletud ning nende täitmine toimub läbi valdkonda koordineeriva riigiasutuse ja teistes asjakohastes struktuurides tõhusalt ning paindlikult.

Riik saab maapõue ressursside kasutamisest õiglast tulu, tagades seejuures nii projektide jätkusuutlikkuse kui ka ressursside kasutamisega seotud välismõjude asjakohase kompenseerimise. Riigitulust saavad hüvesid ka tegevusest otseselt mõjutatud isikud ja kohalikud omavalitsused.

Maapõue ressursside uurimise ja kasutamise korraldus ning ruumiline planeerimine toimivad kooskõlas, samuti on tagatud maapõue kasutamise järgselt maa ja maapõue korrastamine arvestades piirkonna arengut.