Venemaa võttis varem kehtestatud ekspordipiirangud osaliselt tagasi

Venemaa veterinaaramet võttis osaliselt tagasi kuu alguses kehtestatud ekspordipiirangud Euroopa Liidu, sealhulgas Eesti toiduettevõtetele, keeld jäi kehtima vaid firmadele, mis pole Venemaale üle kolme aasta eksportinud. Sisuliselt ei ole aga keelul suurt kaalu, kuna Euroopa toidukaupadele kehtib niigi vastusanktsioonide tõttu Vene embargo.

2. veebruaril kehtima hakanud ekspordiõiguse kaotamine puudutas 50 Eesti toiduainetootjat, neist 21 kaotasid ekspordiõiguse, see peatati 28 ja säilis ühel ettevõttel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna võis Venemaa pädeva ametkonna koduleheküljelt lugeda, et nendel ettevõtetel, kellel oli ekspordiõigus peatatud, on see otsus tühistatud ehk siis neil on endiselt ekspordiõigus ehk ekspordiõigus on ettevõtetel, kes ei olnud eksportinud ajavahemikus viimased 18-36 kuud," selgitas veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda.

Sisulist vahet lubade tühistamisel, peatamisel ja mittepeatamisel ettevõtete jaoks hetkel pole, sest eksporti ei toimu niikuinii.

"Kaupade eksport oli sisuliselt olematu enamuse loomse toidu ja aiandussaaduste osas. Olid mõned üksikud artiklid, mis veel üle piiri liikusid," sõnas Kalda.

Ettevõtjate seisukohalt on vahe selles, et kui sanktsioonid peaks kunagi lõppema, tuleks ekspordiluba uuesti taotlema hakata. Nii mõnedki, nagu ka erinevaid lihatooteid valmistav Uvic, on aga Venemaa-suunalise ekspordi taastamise suhtes kõhklevad.

"Ilmselt hakkab Venemaa ka edaspidi kaitsma oma turgu kõikide vahenditega. Seepärast on parem toota meie toodangu täielikku analoogi seal ja sealsel turul müüa seda, mis seal on toodetud. Üle piiri me pigem enam vedama ei hakka," arutles Uvici juhatuse esimees Aleksandr Musarov.

Ekspordikeeld puudutab loomseid toiduaineid ja köögivilju. Näiteks maiustustetootja Kalev müüb oma kaupa Venemaal jätkuvalt.