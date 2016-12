Kohus teeb Tallinna Vee ja konkurentsiameti vaidluses otsuse jaanuaris

(Foto: RIA Novosti/Scanpix)

Tallinna ringkonnakohus pikendas AS Tallinna Vesi ning konkurentsiameti tariifivaidluse osas tehtava kohtuotsuse tähtaega jaanuari lõpuni.

Ringkonnakohus teeb AS Tallinna Vesi ja konkurentsiameti tariifivaidluses kohtuotsuse 26. jaanuaril.

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast AS Tallinna Vesi poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi.

Oktoobris 2011 tegi konkurentsiamet AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse tariifide vähendamiseks.

Konkurentsiamet ei ole oma seisukohta muutnud, kuigi kohtud on tunnistanud AS Tallinna Vesi ning Tallinna linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks.

AS Tallinna Vesi on seisukohal, et halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.

Tallinna halduskohus jättis ettevõtte kaebuse mullu 5. juunil rahuldamata. AS Tallinna Vesi ei nõustunud halduskohtu otsusega, kuna ettevõtte hinnangul kohaldas kohus õigust ning hindas tõendeid ebaõigesti.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest, on käimas rahvusvaheline vahekohtu menetlus, milles on oodata lahendit 2017. aasta esimeses pooles.