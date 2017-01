USA kinokett AMC Theatres ostab ettevõtte Forum Cinemas emafirma

Forum Cinemas. (Foto: Postimees/Scanpix)

Kaubamärki AMC Theatres kasutav AMC Entertainment Holdings ostab Nordic Cinema Groupi osaluse erakapitalifirmalt Bridgepoint ning meediakontsernilt Bonnier Holding. Tehingu maksumus on 8,25 miljardit Rootsi krooni ehk ligikaudu 867 miljonit eurot, teatas ostja.

Nordic on turuliider Rootsis, Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus ning suuruselt teine kett Norras, firma tegutseb ka Taanis. Läbi Soome firma Finnkino kuulub gruppi kontsernile Eesti Forum Cinemas, mille omanduses on Tallinnas Coca-Cola Plaza ja Tartus Ekraan.

Tulevikus hakkab Nordic tegutsema alates eelmisest aastast samuti AMC-le kuuluva Odeon Cinemas Groupi tütarfirmana. Odeonil on 243 kino ning see on Euroopa suurim kinokett. Pärast Nordicuga ühinemist kasvab Odeoni võrk 361 kinoni, milles on kokku 2926 saali, märkis AMC Theatres.

Tehingu peab heaks kiitma Euroopa Komisjon. Osapoolte hinnangul peaks tehing lõpule viidama 2017. aasta esimeses pooles.

AMC Theatresi ketti opereerib AMC Entertainment Inc ja selle omanik on valdusfirma AMC Entertainment Holdings Inc. Firma enamusosalus kuulub Hiina ettevõtja Wang Jianlini investeerimisfirmale Wanda Group.