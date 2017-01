Suurbritannia ja Türgi loovad kaubanduse edendamiseks töörühma

May ja Erdogan (Foto: Reuters/Scanpix)

Suurbritannia ja Türgi on jõudnud kokkuleppele luua töörühm kahepoolse kaubavahetuse hoogustamiseks pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust, ütles Briti peaminister Theresa May laupäeval.

"Me oleme leppinud kokku ühise töörühma loomises osana ettevalmistustest meie Brexiti-järgseteks kaubandussuheteks," ütles May Ankaras pärast kõnelusi Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga.

Türgi riigipea sõnas, et kaks riiki on võtnud eesmärgiks suurendada omavahelist kaubavahetust 15 miljardilt dollarilt 20 miljardile aastas.

Suurbritannial on EL-i liikmena keelatud kolmandate riikidega kaubanduslepingute sõlmimine, ent läbirääkimiste pidamine mitte.

Samal ajal kutsus Türgit säilitama õigusriiki

May kutsus laupäeval Türgit säilitama riigipöörde järel õigusriiki ja järgima inimõigusalaseid kohustusi.

May ütles Ankaras kõneluste järel Erdoğaniga, et on uhke asjaolu selle üle, et Suurbritannia seisis putšikatse ajal Türgi demokraatlikult valitud valitsuse kõrval.

"Nüüd on Türgi jaoks oluline säilitada demokraatia ja õigusriik ning pidada kinni rahvusvahelistest inimõigusalastest kohustustest, mille valitsus on endale võtnud," lausus Briti valitsusjuht.

Türgis on pärast 15. juuli riigipöördekatset vahi alla võetud 43 000 inimest, keda süüdistatakse seotuses Erdoğani kukutamise plaaniga.