Ettevõtja lubab Saaremaale tuumajäätmete käitluslao ehitada

Plaanitava lao asukoht Kudjapel. (Foto: Google Maps)

Saare-Betoon OÜ kinnitab, et neil on lõppemas läbirääkimised Rootsi tuuma- ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisettevõttega, mille tulemusena kerkiks Kudjapele tuumajäätmete külmutamiseks mõeldud laohoone, kirjutab ajaleht Saarte Hääl .

Paar aastat tagasi püüdis ettevõtja Margo Berens Kudjapel asuvale Tööstuse 27 krundile betoonitehast rajada. Elanike vastuseisu tõttu jäi see plaan soiku. Nüüd soovib firma Saare-Betoon OÜ, mille juhatuses on Margo Berens ja Vallo Kappak, krundile uusi planeeringu lähtetingimusi. Ettevõtte soov on rajada sinna lao- või tootmishoone.

Kui Saarte Hääl palus Kappakul täpsustada, mis lao- või tootmishoonet nad sinna planeerivad, saatis mees lehele vastuse, mille sisu oli ajalehe teatel ebatavaliselt suurejooneline. “Hetkel on veel läbirääkimised lõpusirgel, kuid meil terendab leping ühe Rootsi firmaga – Swedish Nuclear Fuel and Waste Management CO-ga,” selgitas Kappak.

Tegemist on suure ettevõttega, mis käitleb Rootsis tuuma- ja radioaktiivseid jäätmeid. Ettevõtte üks osanik on näiteks Rootsi riiklik energiaettevõte Vattenfall.

Kappak märgib, et Kudjape on nimelt ideaalne koht neile sobiva lao jaoks. Seda just logistilises mõttes ja kasuks tuleb Roomassaare sadama lähedus.

“Plaanime ehitada Tööstuse tänava kinnistule lämmastikkülmutus-laohoone,” kirjutas Kappak. “Selles jahutatakse tuumajäätmete kapslid –140 kraadini ning säilitatakse sama temperatuuri 690–720 päeva, kuni kapsel on jälle transpordiks ohutu ja sealt sõidavad need edasi meile teadmata suunal.”

Kust ja kuidas jäätmed tulevad, Saarte Häälel Kappaku käest telefonitsi teada saada ei õnnestunud.

Ettevõtja sõnul on nende plaan võrreldes betoonisõlmega kohalikke kindlasti mitte häiriv. “Hoone on seestpoolt isoleeritud sooja- ja külmapidavalt nagu hiigeltermos ning ohutusnõudeid silmas pidades on esimene hoonekonstruktsioon kaetud veel omakorda metallist betoonist kaanega,” selgitas Kappak.

Saarte Hääl uuris teema kohta nii vallast kui ka Roomassaare sadamast. Keegi ei olnud Kappaku ja Berensi firma plaanist midagi kuulnud.

Samamoodi ei ole asjast vähimatki aimu kohalikel elanikel, kuid näiteks ka Kudjape alevikuvanemal Liia Steinbergil, kes toona kõvasti betoonitehase vastu sõdisid. Nende arvamus on, et ettevõtja lihtsalt mõnitab selle jutuga kedagi ja säärast plaani ei saa tõe pähe võtta.